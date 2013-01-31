В Чикаго убита 15-летняя участница инаугурации Обамы

{1-}В Чикаго неизвестный убил участвовавшую в инаугурации Барака Обамы 15-летнюю американку, сообщили в местной полиции.

Хадия Пендельтон погибла, когда гуляла в парке с ровесниками. Неизвестный приблизился к подросткам и открыл по ним огонь, убив Пендельтон и ранив двух ее друзей, пишет РИА Новости.

Как сообщила представитель полиции Чикаго Лаура Кубяк, скорее всего, стрелок перепутал подростков с членами одной из местных банд.

Пендельтон участвовала в церемонии инаугурации Обамы в составе школьного духового оркестра. Она была помощницей главного барабанщика, которая отбивает такт.

Напомним, ранее неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Вашингтона. В результате инцидента один мужчина погиб, пять человек ранены.

Фото wek.com.ua

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