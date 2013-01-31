ВВС Израиля обстреляли сирийскую территорию

{1-}Израильские ВВС нанесли удар по пригороду Дамаска. Об этом сообщает гостелевидение Арабской республики.

Мишенью самолетов стал военный научно-исследовательский центр, расположенный к юго-востоку от столицы. По предварительным данным, два человека погибло, есть раненые. При этом лабораториям нанесен значительный ущерб. Разъяснений со стороны Израиля пока нет.

Израильские самолеты вошли в сирийское воздушное пространство раним утром в среду на низкой высоте с северной стороны горы Хермон и не были обнаружены радарами. В коммюнике опровергаются переданные ранее зарубежными СМИ сообщения о том, что израильские пилоты якобы атаковали военный конвой, который следовал из Сирии в Ливан, передают Вести.

"Уничтожение объекта в Джемрае является вопиющим нарушением суверенитета Сирии", — подчеркивает сирийские военное командование. Это нападение, отмечается в заявлении, со всей очевидностью доказывает непосредственную причастность Израиля, наряду с Турцией и Катаром к террористической кампании против Сирии.

"Новая агрессивная акция пополнит список израильских преступлений против арабов и мусульман, но не ослабит Сирию и ее роль, не заставит сирийский народ отказаться от поддержки освободительных движений, справедливого дела арабов и палестинцев", — отмечается в документе.

Напомним, как сообщал "Главред", 6 января Асад обратился к сирийскому народу. В его речи было изложено видение ситуации в стране и предложен план выхода из кризиса.

В частности Асад предложил иностранным государствам прекратить финансовую поддержку террористов и пообещал созвать правительственной конференции по национальному диалогу, новое правительство, разработать новую Конституцию и объявить всеобщую амнистию.

Позже представитель сирийских повстанцев ответил Асаду, что оппозиция была готова к переговорам, однако продолжит боевые действия из-за того, что количество "мучеников (погибших в Сирии – прим. ред.) превысило 60 тысяч человек. Сирийцы пошли на такие жертвы не для того, чтобы усилить этот тиранический правящий режим", - отметил он.

В свою очередь, глава дипломатического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон после обращения президента Сирии Башара Асада с предложениями о мирном урегулировании конфликта заявила, что политическое преодоление кризиса возможно лишь после отставки Асада.

Фото korrespondent.net

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