Совладелец сгоревшего в Бразилии клуба пытался покончить с собой

{1-} Один из хозяев сгоревшего на юге Бразилии ночного клуба Kiss, при пожаре в котором погибли 235 человек, пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в госпитале под охраной полиции.

Об этом со ссылкой на бразильские СМИ сообщает РИА Новости.

О том, что задержанный предприниматель и один из хозяев клуба Элессандро Шпор пытался покончить жизнь самоубийством, сначала сообщил его адвокат, а затем это подтвердил и представитель полиции штата Риу-Гранди-ду-Сул Марсело Аригони. "Сейчас он чувствует себя нормально, он находится в своей кровати, в наручниках, чтобы предотвратить новые попытки", — сказал он.

Ряд местных СМИ утверждает, что для самоубийства Шпор пытался использовать душевой шланг.

Бизнесмен был арестован в понедельник в городе Крус-Альта, куда он уехал, чтобы пройти лечение от интоксикации. По словам адвоката, после происшедшего Шпор боялся оставаться в Санта-Марии. Второй собственник дискотеки Мауро Хоффманн и оба музыканта также остаются под стражей. По словам представителей полиции, их арест необходим для того, чтобы "гарантировать ход расследования" в связи с предположениями о том, что некоторые улики, в частности, записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария произошел пожар в ночь на воскресенье, 27 января, во время концерта, на котором присутствовало не менее тысячи человек — в основном студенты местного университета. По основной версии, причиной стало использование музыкантами пиротехнических средств. Полиция задержала двух владельцев заведения и двух музыкантов выступавшей в клубе группы Gurizada Fandangueira. Среди погибших в трагедии — один из участников группы.

фото: EPA / UPG

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