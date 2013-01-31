Дипломаты рассказали, где Сирия может хранить химическое оружие

{1-}Сирия может хранить свое химическое оружие в военном исследовательском центре под Дамаском, удар по которому, по заявлениям сирийских военных, нанесли ВВС Израиля

Об этом со ссылкой на дипломатов трех стран сообщает РИА Новости.

"В Джамрае (между Дамаском и ливанской границей), предположительно, хранится химическое оружие, и, возможно, колонна находилась рядом с этим объектом, когда он подвергся рано утром в среду атаке", — передает агентство. При этом источники исключают, что химическое оружие могло перевозиться непосредственно на автомобилях колонны, добавляет Рейтер.

Согласно заявлению командования, ранее этот центр также подвергся нападению боевиков вооруженной оппозиции.

Один из западных дипломатических источников сказал агентству, что целью удара был направлявшийся в Ливан грузовик с оружием, в частности с ракетами или зенитными комплексами. Другие источники в США подтвердили агентству Ассошиэйтед Пресс, что удар был нанесен по автоколонне, которая, по мнению Израиля, могла перевозить оружие для уничтожения воздушных целей.

Ранее "Главред" сообщал, в среду, 30 января, командование сирийской армии заявило, что израильские самолеты нанесли ракетный удар по исследовательскому центру в провинции Дамаск на границе с Ливаном, который занимался "повышением уровня самообороны". Погибли два человека, еще пятеро были ранены, объекту причинен значительный ущерб. Западные СМИ ранее сообщали об ударе израильских ВВС по автоколонне с грузом оружия в районе сирийско-ливанской границы. Однако сирийские военные сообщение об ударе по конвою с оружием опровергли.

фото: EPA/UPG

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