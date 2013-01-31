В Англии и Уэльсе польский язык оказался на втором месте

{1-}В Великобритании в 2011 году была проведена перепись населения, обработанные данные которой показали, что второй язык, на котором говорят в Англии и Уэльсе, - польский язык.
Национальная служба статистики заявила, что "основным языком" польский назвали более полумиллиона человек, сообщает BBC.
Эксперты связывают эти цифры с волной иммиграции в Великобританию из стран Восточной Европы. За последние 10 лет, после вступления этих стран в Евросоюз, на Британские острова въехали около миллиона мигрантов.
8% опрошенных сообщили, что английский не является для них основным языком. В Лондоне эта цифра оказалась 22%. Около 140 тысяч человек признались, что вовсе не знают английского.
Ранее "Главред" сообщал, что польские организации в Украине инициируют придание польскому языку статуса регионального в приграничном Мостиском районе Львовской области.
фото: vpolshe.com.ua
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