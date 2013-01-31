Подробности эротического скандала: премьера Сербии разыграла модель Playboy

{1-}История с розыгрышем премьер-министра Сербии Ивицы Дачича, который попал в невольный секс-скандал, начала обрастать подробностями. Оказалось, что роль журналистки сыграла бывшая модель Playboy.

Главу правительства под видом серьезного интервью пригласили в студию, где роль журналистки сыграла девушка в откровенном наряде, сообщает радио "Голос России".

Встречая Дачича, девушка в коротком платье с глубоким декольте и ярким макияжем поцеловала премьера в обе щеки и усадила в кресло.

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Устроившись в кресле напротив, актриса задала премьеру ряд вопросов о политике. В момент, когда он отвечал на один из вопросов, девушка, которая пришла на интервью без нижнего белья, перекинула ногу с одной на другую, как Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

Операторы в этот момент засняли крупным планом загадочно улыбающегося премьера, заметившего отсутствие белья на "журналистке". Ролик, выложенный на видеосхостинге YouTube, собрал уже около 3 млн просмотров.

Ранее "Главред" сообщал, что профсоюз сербской полиции потребовал установить степень ответственности начальника Департамента по вопросам безопасности МВД Небойши Груича и других сотрудников, которые отвечают за обеспечение безопасности премьер-министра. Полицейский профсоюз назвал "большим позором" тот факт, что в департаменте вплоть до позавчерашнего дня, когда в интернете появился скандальный видеоролик, не знали о том, что Дачич подвергся грубой насмешке.

фото, видео: EPA/ UPG, youtube.com

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