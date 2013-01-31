Российский город по праздникам будут называть в честь Сталина

{1-} В России депутаты городской думы Волгограда приняли решение о том, что в торжественные дни, посвященные событиям Великой Отечественной войны, город будет именоваться "город-герой Сталинград", передает ИТАР-ТАСС.

Такое название в первый раз будет использовано уже 2 февраля 2013 года в День 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Историческое наименование будет звучать на городских мероприятиях в День Победы, в День скорби 22 июня, в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда 23 августа, в День окончания Второй мировой войны и в День начала разгрома немцев под Сталинградом. Таким образом, депутаты откликнулись на просьбы фронтовиков, которые считают, что в дни торжеств по случаю Великой Победы город должен называться так, как в годы войны.

Напомним, власти Туркмении с 9 мая 2012 года запретили СМИ использовать в материалах термин "Великая отечественная война". Теперь журналисты должны называть это событие "война 1941-1945 годов".

фото: auladeruso.com

Новости по теме:

В Туркмении запретили термин Великая отечественная война

День победы в Украине отметили более 2,4 миллиона человек

Сегодня День памяти и скорби — годовщина начала Великой Отечественной

Опубликованы воспоминания ветеранов к юбилею Сталинграда