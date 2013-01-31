В Северной Корее введено военное положение - СМИ

{1-}Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписал приказ о введении военного положения в связи с испытанием ядерного оружия, которое должно состояться в ближайшее время. Весь мир в страхе следит за новостями из самой закрытой страны в мире.

Об этом западные СМИ пишут, ссылаясь на южнокорейскую газету "Чунан Ильбо". Авторы издания не раскрывают, впрочем, откуда у них данная информация. Как пишут ближайшие соседи КНДР, военное положение было введено в стране еще 29 января. Пограничные войска, а также все военные силы в других частях страны были приведены в боевую готовность, сообщают Вести.ру со ссылкой на CNN.

Также издание высказывает предположение, что ядерные испытания, подготовку к которым подтверждают снимки со спутниковых карт Google, состоятся либо 16 февраля (в день рождение Ким Чен Ира), либо 25 февраля — в день инаугурации президента соседней с КНДР Республики Корея Пак Кын Хе. Сообщается также о повышенной активности северокорейских военных в районе полигона Пунгери, где должны пройти ядерные испытания.

Решение о досрочном проведении ядерных испытаний Северная Корея приняла в качестве ответа представителям ООН, которые 22 января заявили о введении против КНДР дополнительных экономических санкций.

Как ранее писал Главред, Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, отказаться от намерения обладать ядерным оружием и вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.

Фото: EPA / UPG

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