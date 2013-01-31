Сирия пообещала ответить на авиаудар Израиля

{1-} Сирия готова ответить на авианалет, совершенный накануне израильскими ВВС на военный объект рядом с Дамаском.

Об этом заявил в четверг посол Сирии в Бейруте Али Абделькарим интернет-изданию "Аль-Ахд аль-Ахбари", пишет РИА Новости.

"У Сирии есть решение о внезапном ответе на эту агрессию в соответствующем месте и соответствующим способом", — сказал посол.

Высокопоставленный неназванный источник в Дамаске заявил сирийскому информагентству "Сурия аль-Ан", что ответные меры будут "сокрушительной силы и последуют незамедлительно".

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Командование сирийской армии также заявило, что израильская авиация нанесла авиаудар по военному исследовательскому центру в провинции Дамаск. По их данным, израильские истребители нарушили воздушное пространство Сирии на рассвете и осуществили точечный обстрел научно-исследовательского центра. Ранее этот центр также подвергся нападению боевиков вооруженной оппозиции, сообщило командование.

В свою очередь, западные СМИ сообщили, что израильская военная авиация нанесла удары по неким целям на сирийско-ливанской границе. По информации агентства Франс Пресс, удар был нанесен по автоколонне с грузом оружия. В воскресенье вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что Израиль может применить силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии. Две недели назад Израиль призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах".

Напомним, 31 января, израильские ВВС нанесли удар по пригороду Дамаска. Мишенью самолетов стал военный научно-исследовательский центр, расположенный к юго-востоку от столицы. По предварительным данным, два человека погибло, есть раненые. При этом лабораториям нанесен значительный ущерб.

Фото: korrespondent.net

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