В Москве задержаны Лимонов и десятки митингующих

{1-}В Москве на Триумфальной площади начались задержания участников несогласованной акции, проходящей в рамках "Стратегии-31". Блогер Илья Варламов пишет, что среди задержанных — лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

"ОВД-Инфо" на момент написания этой заметки приводит имена восьмерых задержанных (включая Лимонова), в то время как в твиттере очевидцы пишут о "массовых" задержаниях, пишет lenta.ru.

Активисты пришли на Триумфальную площадь с файерами и портретами члена "Другой России" Александра Долматова, покончившего с собой в Нидерландах после отказа в политическом убежище. По словам Лимонова, Долматов никогда не пропускал акций "Стратегии-31" и неизменно задерживался полицией.

Есть информация о 30 задержанных. Также полицейские задержали невесту в белом платье, пришедшую на акцию вместе со своим женихом. Задержания начались после того, как участники несанкционированного мероприятия зажгли файер и стали скандировать "Свободу политзаключенным!", а также подняли плакат с надписью: "Саша, помним", отмечает радиостанция.

Лимонова задержали загодя: когда он прибыл на своей черной "Волге" на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, его окружили журналисты, а затем вмешалась полиция. Несколько стражей порядка взяли писателя и политика под руки и препроводили в автозак, сообщает Интерфакс.

В Санкт-Петербурге также прошли задержания участников несогласованной акции "Стратегии-31", которую на этот раз и здесь посвятили памяти Александра Долматова. Девять человек были задержаны возле станции метро "Гостиный двор" и доставлены в отделение полиции, сообщают в местном главке МВД.

Как сообщалось, оппозиционер Александр Долматов был найден повешенным в депортационном центре в Нидерландах 17 января. Его смерть вызвала немалый резонанс в обществе и массу вопросов и домыслов. Сейчас расследованием обстоятельств гибели россиянина занимаются голландские власти под контролем местной монархии.

Участники "Стратегии-31" устраивают на Триумфальной площади митинг в защиту свободы собраний 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день. Организаторы акции каждый раз подают в мэрию заявку на ее согласование, однако им отвечают отказом. Митинги 31-го числа, как правило, заканчиваются задержанием участников.

Фото: EPA/UPG

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