Сирийские боевики хотят говорить с президентом Чечни о судьбе украинки

{1-} Сирийские повстанцы, похитившие украинскую журналистку Анхар Кочневу, хотят вести переговоры о ее освобождении не с МИД Украины, а с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает "Сегодня".

Об этом рассказал племянник Анхар - Дмитрий Астафуров.

"Они не довольны переговорами с МИД Украины и хотят, чтобы в качестве посредника между ними и нашей страной выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Они доверяют ему, потому что он мусульманин", - сказал племянник..

По словам Дмитрия, эту информацию ему рассказал бывший муж Анхар, который общается с похитителями по Skype.

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В это же время пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов, уверяет, что эта информация недостоверна. Вместе с тем он уточнил, что Рамзан Кадыров приложит все усилия, чтобы сохранить жизнь украинки, если получит официальное прошение об этом от МИД Украины через запрос в Москву.

Между тем, к освобождению украинской журналистки подключится Евросоюз. Министр иностранных дел Леонид Кожара сообщил, что обратился за помощью к верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон. Но о подробностях переговоров пока не говорит.

Ранее "Главред" сообщал, что гражданка Украины Анхар Кочнева была похищена в Сирии в октябре боевиками так называемой Свободной сирийской армии. Похитители журналистки угрожали расправиться с ней 13 декабря, если не будут выполнены их требования относительно выкупа в размере 50 млн долл.

фото: izvestia.ru

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