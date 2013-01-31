В США стрельба принимает угрожающий характер

{1-}В американском городе Атланта (штат Джорджия) в результате стрельбы, произошедшей в одной из школ, ранения получили два человека, одному из которых всего 14 лет.

В связи с инцидентом задержаны двое подозреваемых. Местные власти распорядились закрыть школу, родители пока не могут забрать детей домой, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сегодня же в Чикаго неизвестный убил участвовавшую в инаугурации Барака Обамы 15-летнюю американку, сообщили в местной полиции.

Хадия Пендельтон погибла, когда гуляла в парке с ровесниками. Неизвестный приблизился к подросткам и открыл по ним огонь, убив Пендельтон и ранив двух ее друзей

Как сообщалось, в этот же день в результате стрельбы, открытой в городе Кофман (штат Техас), получил ранения сотрудник прокуратуры. Накануне были зафиксированы два случая применения огнестрельного оружия. Так, в штате Аризона местный житель открыл огонь в офисном здании: погиб один человек, несколько ранены.

В Алабаме вооруженный преступник убил водителя школьного автобуса и взял в заложники ребенка.

За один день, 15 января, произошло два случая стрельбы в общественном месте. В результате происшествия на территории одного из колледжей в американском городе Хэзард, штат Кентукки, были убиты двое и еще ранен один человек.



Как сообщили представители полиции, инцидент произошел на парковке, расположенной на территории учебного заведения. По имеющейся информации, два человека – предположительно, стрелявшие – добровольно сдались полиции

Все эти случаи произошли на фоне широкой кампании по ужесточению контроля над оружием.

В результате стрельбы, открытой 14 декабря минувшего года 20-летним Адамом Ланзой в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут), погибли 20 детей и шестеро взрослых. Эта бойня потрясла всю страну и сильно качнула маятник общественного мнения в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием.

Фото: EPA / UPG

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