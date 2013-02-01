Украинская ракета сломалась и утонула в Тихом океане

{1-}Украинско-российская ракета "Зенит-3SL" не смогла вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта "Морской старт" и упала в Тихий океан.

Об этом сообщает пресс-служба компании Sea Launch AG.

"Примерно через 40 секунд после старта ракеты с космическим аппаратом Intelsat 27 связь с ней была потеряна, что указывает о провале миссии", - говорится в сообщении.

Компания "Sea Launch" создаст комиссию для определения причин инцидента.

По данным Роскосмоса, старт ракеты был осуществлен сегодня в 08.56 по киевскому времени со стартовой платформы "Одиссей" в Тихом океане.

Ракета-носитель "Зенит-2S", разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с КА входят в состав ракеты космического назначения (РКН) "Зенит-3SL". Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя "Зенит-2S" (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ "Южное" и ПО "Южмашзавод" (г. Днепропетровск, Украина). Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается Ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. Королева (г. Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых космический аппарат соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания "Boeing Commercial Space Company" (г. Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения "Зенит-3SL" - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

Ранее "Главред" сообщал, что 31 января 2006 года ракета-носитель "Зенит-3SL" потерпела аварию в Тихом океане и взорвалась сразу после запуска.

фото: sea-launch.com

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