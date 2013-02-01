Названа причина крушения украинско-российской ракеты над Тихим океаном

{1-}После сообщения о падении в Тихий океан украинско-российской ракеты-носителя "Зенит-3SL", которая должна была вывести спутник связи Intelsat, стало известно, что это произошло из-за аварийного отключения двигателя.

Однако первые выводы по ЧП ожидаются в понедельник, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава РКК "Энергия" Виталий Лопота, примерно на 50-й секунде полета произошла нештатная ситуация — аварийное отключение двигателя первой ступени.

Ракета со спутником, по предварительным данным, упали в Тихом океане недалеко от плавучей платформы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Сама платформа не пострадала. Все в нормальном рабочем состоянии", — уточнил Лопота в беседе с журналистами.

Компания "Морской старт" (Sea Launch AG) в своем официальном сообщении признала факт утраты ракеты-носителя со спутником.

"Вся полученная телеметрическая информация указывает на потерю ракеты и спутника", — говорится в сообщении.

"Мы очень разочарованы результатом запуска и приносим наши искренние извинения нашему клиенту — компании Intelsat. Причина сбоя неизвестна, но мы оцениваем. Мы будем делать все возможное, чтобы оправиться от этого неожиданного и несчастного случая", — сказал Кьелл Карлсен, президент Sea Launch AG.

Специалисты украинского КБ "Южное" смогут сделать предварительные выводы о причинах ЧП уже в понедельник, сообщил РИА Новости представитель КБ.

"Наши специалисты где-то через пять часов получат телеметрию. Мы будем работать в субботу и в воскресенье, и в понедельник мы, возможно, уже сможем сделать предварительные выводы о причинах аварии. Специалисты РКК "Энергия" тоже занимаются анализом данных", — сказал собеседник агентства.

Ранее "Главред" сообщал, что 31 января 2006 года ракета-носитель "Зенит-3SL", которая должна была запустить спутник NSS-8, потерпела аварию в Тихом океане и взорвалась сразу после запуска.

фото: sea-launch.com

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