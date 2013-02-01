Взрыв у посольства США в Анкаре: погибли два человека

1 февраля у посольства США в Анкаре произошел мощный взрыв. Погибли как минимум два человека.
Сообщается также о раненых, но их число пока неизвестно. По предварительным данным, один из погибших - террорист-смертник, второй - охранник дипломатической миссии, пишет lenta.ru.
К месту происшествия прибыли машины скорой помощи, врачи оказывают помощь раненым. Там же находятся взрывотехники и полицейские. Здание посольства повреждено, над местом происшествия поднимается столб дыма.
Следователи уже заявили, что взрыв был терактом. К такому заключению полицейские пришли, обнаружив на месте взрыва фрагменты человеческого тела с характерными повреждениями.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Напомним, нападение на американское консульство произошло в годовщину терактов 11 сентября в ливийском Бенгази. Тогда был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще три сотрудника дипмиссии. Как выяснилось, нападение было спланировано заранее. Независимая комиссия, расследовавшая дело об атаке на посольство, возложила ответственность за произошедшее на Госдепартамент США.
Фото: EPA / UPG; видео: .vesti.ru
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