Число жертв жуткого взрыва в Мехико увеличилось до 32 человек

{1-} Количество погибших в результате взрыва в административном здании нефтегазовой компании "Pemex" в столице Мексики Мехико увеличилось до 32 человек, еще 121 человек пострадал.

Среди жертв - 20 женщин и 12 мужчин, 52 пострадавших госпитализированы в Мехико.

Взрывной волной разрушены четыре этажа офисных помещений. При этом трагедия не сказалась на работе компании: "Pemex" производит нефть и газ в нормальном режиме, передает ИТАР-ТАСС.

Как заявил гендиректор государственной фирмы Эмилио Лосойа, в здании непрерывно ведутся спасательные работы, к которым привлечены 200-250 человек.

Руководство компании сообщило, что пока рано делать выводы о причинах взрыва.

Напомним, в четверг, 31 января, в столице Мексики на нижнем этаже высотного здания государственной нефтегазовой компании "Pemex" произошел сильный взрыв.

По оценкам экспертов, в момент взрыва в офисах могло находиться более 3,5 тыс. человек, хотя обычно в здании работает значительно больше административных сотрудников и персонала. Это объясняется тем, что инцидент произошел в тот момент, когда многие не присутствовали на рабочих местах, используя перерыв на ужин.

На месте происшествия побывал президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Фото: EPA / UPG

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