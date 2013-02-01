Беспорядки в Каире: демонстранты пытались поджечь дворец президента

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Египетские полицейские пытаются при помощи водометов и слезоточивых гранат разогнать манифестантов, собравшихся у столичной резиденции президента Мухаммеда Мурси в Каире. Демонстранты отвечают правоохранителям камнями и выстрелами из ракетниц.

Пока президентской гвардии удалось заставить протестующих отступить от стен дворца, окутанных клубами дыма, передает ИТАР-ТАСС.

Стычки у дворца "Аль-Иттихадия" буквально разгорелись после того, как оппозиционеры начали бросать в здание коктейли Молотова. Несколько бутылок с зажигательной смесью попали на территорию резиденции, где немедленно вспыхнули деревья.

О пострадавших информации пока не поступало, но к месту происшествия устремились несколько десятков машин скорой помощи. На площади перед дворцом слышна стрельба и вой сирен. В толпе звучат слоганы "Народ хочет свергнуть режим", "Мурси, уходи!".

Столкновения с силовиками также идут в районе площади Тахрир, неподалеку от британского посольства. Там получили ранения десятки манифестантов, причем у многих из них огнестрельные ранения. Между тем, есть информация о том, что тысячи протестующих собираются пройти шествием к зданию верхней палаты парламента, и затем взять его в осаду.

Напомним, ситуация в Египте обострилась после того, как президент Мохаммед Мурси внес в основной закон страны, Конституционную декларацию, поправки, расширяющие его полномочия.



24 января, в Каире был введен режим чрезвычайной ситуации, а на центральных улицах города появились танки.

Фото: EPA / UPG; видео: vesti.ru

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