Джон Керри стал новым Госсекретарем США

{1-} В США вступил в должность новый Государственный секретарь – Джон Керри, который сменил на этом посту Хиллари Клинтон.

Чиновник был приведен к присяге в ходе закрытой церемонии в здании Конгресса, передает ВВС.

Керри – сенатор от Демократической партии, который представлял штат Массачусетс.

Он стал 68-м Госсекретарем США.

1 февраля Хиллари Клинтон выступила с прощальной речью перед сотрудниками Госдепа, в которой назвала свою работу "уникальным, интересным и сложным" опытом.

Клинтон призвала своих бывших подчиненных работать под руководством Керри так же хорошо, как они работали в последние четыре года.

За время пребывания на посту – с 2009 года – Клинтон посетила 112 стран, а общее расстояние, которое преодолел ее авиалайнер, почти достигло миллиона воздушных миль.

фото: EPA/UPG

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