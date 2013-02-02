В Пакистане талибы напали на КПП: 31 убитый

{1-} В Пакистане контрольно-пропускной пункт вооруженных сил подвергся атаке боевиков движения "Талибан".

Об этом со ссылкой на источники в местных спецслужбах передает ера.

В перестрелке погиб 31 человек. По неподтвержденным данным, 12 убитых – боевики, еще 9 – военнослужащие, а также мирные жители, убитые случайными пулями.

Еще 10 погибших – члены одной семьи, в дом которой попала ракета, выпущенная исламистами.

Представители движения "Талибан" уже официально взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что она стала ответом на декабрьский авиаудар американского беспилотника, в результате которого погибли два командира талибов.

Напомним, как сообщал "Главред", атаки боевиков на пакистанских военных стали регулярными, поскольку исламисты винят правительство страны в сотрудничестве с американцами, которые получают в свое распоряжение военные базы и аэродромы на территории для атак на соседний Афганистан,который является "вотчиной" исламистов.

фото: ЕPА / UPG

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