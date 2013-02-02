Волгоград опять стал Сталинградом - на один день

{1-} В честь празднования 70-летия разгрома немецко-фашистских войск российский город Волгоград на сутки был переименован в Сталинград.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

С такой инициативой ранее выступили местные власти, которые передали президенту России Владимиру Путину 50 тысяч подписей, собранных за переименование города навсегда.

В итоге было решено называть Волгоград Сталинградом шесть дней в году, включая День победы – 9 мая.

Сегодня в переименованном Волгограде пройдут торжественные мероприятия, в ходе которых состоятся военный парад и артиллерийский салют.

Ожидается, что на празднике будет около тысячи гостей, среди которых – участники Сталинградской битвы и ветераны со всех регионов России, а также из-за рубежа. Кроме того, в Сталинграде ожидается с официальным визитом Владимир Путин.

Сталинградская битва является крупнейшим сухопутным сражением Второй мировой войны, которое началось 17 июля 1942 года и завершилось 2 февраля 1943 года.

Историки считают, что исход битвы переломил ход боевых действий, поскольку 2 февраля советские войска не только остановили продвижение войск противника, но и нанесли Германии и союзникам колоссальные потери – в Сталинградском сражении вермахт потерял убитыми, ранеными и пленными до 1,5 миллионов человек.

Новости по теме:

Опубликованы неизвестные воспоминания ветеранов к годовщине Сталинграда

Путин в Крыму первым делом поехал к байкерам

Украина отмечает 68-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

В Туркмении запретили термин Великая отечественная война

Янукович почтил память погибших при освобождении Украины