В Турции опознали смертника, взорвавшего себя у посольства США

{1-} Террористом-смертником, который днем 1 февраля взорвал себя у входа в посольство США в столице Турции, оказался 40-летний ранее судимый турок по имени Эджевит Санли.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Санли принадлежал к запрещенной радикальной группировке "Революционная партия национального освобождения" (DHKP-C).

В 1997 году Санли был арестован и отправлен за решетку по обвинению в террористической деятельности. В тюрьме он присоединился к масштабной голодовке заключенных, многие из участников которой впоследствии скончались. Сам же Санли провел в заключении четыре года и был освобожден, когда после голодовки ему поставили диагноз "расстройство умственной деятельности".

Напомним, мощный взрыв унес жизни двоих человек – самого террориста и охранника диппредставительства, гражданина Турции.

Как сообщили местные СМИ, еще как минимум одна женщина была тяжело ранена и экстренно госпитализирована с места взрыва.

Сотрудники посольства переведены в наиболее безопасные помещения.

Сразу же после взрыва следователи заявили, что его провел смертник: об этом говорили характерные повреждения фрагментов человеческого тела, найденных на месте теракта.

Была разрушена проходная посольства, однако внутри помещение не пострадало.

Возможными организаторами считают курдских сепаратистов, левых радикалов или исламистов, однако пока что ни одна группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.

Напомним, последний масштабный теракт произошел в турецкой столице в 2007 году: жертвами взрыва, который, по мнению следователей, устроил смертник-одиночка, стали девять человек, еще сто двадцать получили ранения.

фото EPA / UPG

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