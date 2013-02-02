Путина поймали на плагиате

{1-}Президента РФ Владимира Путина, который накануне произнес пространную речь перед участниками Архиерейского собора РПЦ о роли церкви в отношениях с государством, блогеры уличили в плагиате.

Как заметили в сообществе ru_politics в ЖЖ, президент дословно повторил фразу из выступления главы кремлевской администрации Сергея Иванова, которую тот произнес на Всемирном русском народном соборе 1 октября 2012 года, сообщает forbes.ru.

"Во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли Русской православной церкви и других наших традиционных конфессий - начиналось разрушение единой страны, ее срыв в революции и потрясения", - сказал Путин.

Четыре месяца назад тот же оборот использовал Иванов: "В том числе драматическую историю XX века, когда именно с размывания духовных основ началось разрушение единой страны, ее срывы в революции и потрясения".

Блогеров возмутила не только "вторая свежесть" речи президента, но и выражение "срыв в потрясения".

"Что же с чувством слова у этих выпускников университета? Совсем обезлюдела администрация президента. Некому речи писать", - иронизируют пользователи ЖЖ.

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил "Русской службе новостей", что внимание блогеров к речи президента "умиляет".

"Существует определенный набор универсальных идей, которые касаются церкви, отношениям между церковью, государством и обществом. Разумеется, это те идеи, которые разделяет и Путин, и глава его администрации Иванов и очень много других людей. Упрекать их в том, что это плагиат каждый раз, когда они излагают эти идеи, это, наверное, такие экзерсисы "от нечего делать", - отметил Песков.

фото;видео: .youtube.com

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