Иран похвастался отечественным истребителем-"невидимкой"

{1-}Иран показал свой новый истребитель "Кахер-313" (Quaher-313, "Завоеватель"). На презентации нового образца военной техники принимал участие президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад. Он назвал его одним из самых передовых самолетов из существующих в настоящее время в мире. Правда, о технических характеристиках "Кахера" власти не распространяются.

Глава Минобороны Исламской республики Ахмад Вахиди заявил: "Этот усовершенствованный истребитель может оставаться невидимым для средств противовоздушной обороны, отслеживать перемещения самолетов противника, участвовать в боях. А с точки зрения внешнего вида и формы он находится в одном ряду с передовыми истребителями мира", сообщает Newsru.

Среди других особенностей "Кахер-313" он назвал использование новейших материалов при его строительстве.

Кроме того, истребитель имеет возможность взлета и посадки на короткой взлетно-посадочной полосе.

Президент Ахмади Нежад заявил также, что "военная мощь Ирана не направлена против других государств, а является исключительно сдерживающим фактором".

Ранее иранские специалисты спроектировали и создали истребитель "Саика".

Фото: EPA / UPG

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