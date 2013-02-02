Юбилей Сталинградской битвы: парад и задержания перед приездом Путина

{1-} Президент РФ Владимир Путин, который прибыл сегодня в Волгоград для участия в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Сталинградской битве, посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Глава государства вместе с ветеранами-участниками Сталинградской битвы возложил венки к вечному огню в Пантеоне славы у подножия кургана, на котором установлен знаменитый монумент "Родина-Мать", сообщает ИТАР-ТАСС.

В своей речи на концерте памяти Путин заявил: Сталинград сделал Россию непобедимой. К речи приковано особое внимание в свете вскрывшихся сегодня фактов того, что спичрайтеры могут скомпилировать речь президента на основе выступления другого чиновника четырехмесячной давности.

Путин также многократно называл город Сталинградом - как велели своим указом местные законодатели. Правда, в исторической перспективе - говоря о боях, героических защитниках города и местных жителях, которые выживали в нечеловеческих условиях.

В городе также прошел торжественный парад в честь 70-летия победы в Сталинградской битве. Зрителям показали обещанный танк Т-34, а современную технику - только в статике.

Завершат праздник, начавшийся парадом, световое шоу и фейерверк. Как подчеркнул прибывший в город вице-премьер Рогозин, "настоящий, артиллерийский", а не китайская шумелка.

Между тем, как сообщали местные СМИ, с утра в городе прошли задержания, впрочем, количество тех, кто проводит праздник в отделах полиции, не уточняется.

СПРАВКА. Официальные даты начала и окончания Сталинградской битвы - 17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года. Крупнейшая сухопутная битва Второй мировой войны продолжалась 200 суток. Ценой немыслимых потерь советские войска остановили продвижение фашистских полчищ на восток, нанесли им сокрушительное поражение и переломили ход войны, открыв путь к победе.

Это сражение стало самым кровавым, жестоким и страшным за всю историю войн: битва шла за каждый метр города, заваленного трупами. Тяжелые бои приходилось вести в замкнутых пространствах, обе армии использовали не только стрелковое, но и холодное оружие, вступали в рукопашные схватки, еще больше ожесточавшие солдат. Советские войска получили знаменитый приказ "Ни шагу назад".

Фото: видео: vesti.ru

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