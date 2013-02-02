В РПЦ рассказали, когда простят Pussy Riot

{1-} Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что снисхождение к участницам панк-группы Pussy Riot, участницы которой были осуждены за "молебен" в храме Христа Спасителя, без их раскаяния способно породить в обществе чувство вседозволенности.

"Церковь, сострадая каждому грешнику, обратилась к государству с просьбой проявить милосердие к осужденным. Однако необходимо помнить, что снисхождение и прощение наиболее действенно в соединении с раскаянием и решимостью не повторять преступные действия в будущем. Иначе вместо исправления оно может породить чувство вседозволенности, которое станет причиной новых преступлений", - пишут Вести.ру.

По словам Патриарха, в последние месяцы в патриархию поступило "огромное количество обращений" от частных лиц и общественных организаций с поддержкой РПЦ: люди возмущались "явной организованностью, откровенной разнузданностью, клеветнической направленностью и воинственностью антицерковной кампании",

Выступая на Архиерейском соборе, Кирилл также отметил, что нападки на РПЦ за последние полтора года стали "проверкой господа". При этом не все из мирян и священнослужителей эту проверку прошли.

"По недомыслию, а может, и по злой воле они в своих выступлениях соглашались с несправедливыми обвинениями в адрес Церкви", — заявил Патриарх, намекая, вероятно, на отлученного от церкви священника, поддержавшего Pussy Riot.

фото: .russian.rfi.fr

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