В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

{1-} В ночь на 3 февраля на северном японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате землетрясения мощностью 6,4 балла ранения и травмы получили 12 человек.

Стихия оставила без электричества более 800 жилых домов, однако сейчас оно полностью восстановлено.

По информации компании-оператора АЭС "Томари", внештатных ситуаций на атомной электростанции зафиксировано не было.

В национальном метеорологическом управлении страны, также сообщили, что эпицентр землетрясения находился в северной японской префектуре Хоккайдо.

Очаг залегал на глубине 120 км. Подземные толчки ощущались также в столичном регионе и еще 11 префектурах страны.

В последние три дня в Японии заметно усилилась сейсмическая активность.

фото: lastampa.it

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