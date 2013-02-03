В Японии произошло мощное землетрясение: есть пострадавшие

{1-} В ночь на 3 февраля на северном японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
В результате землетрясения мощностью 6,4 балла ранения и травмы получили 12 человек.
Стихия оставила без электричества более 800 жилых домов, однако сейчас оно полностью восстановлено.
По информации компании-оператора АЭС "Томари", внештатных ситуаций на атомной электростанции зафиксировано не было.
В национальном метеорологическом управлении страны, также сообщили, что эпицентр землетрясения находился в северной японской префектуре Хоккайдо.
Очаг залегал на глубине 120 км. Подземные толчки ощущались также в столичном регионе и еще 11 префектурах страны.
В последние три дня в Японии заметно усилилась сейсмическая активность.
фото: lastampa.it
Новости по теме:
В Мексике произошло очередное мощное землетрясение
В Японии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами
В Индии жертвами аномальных холодов стали уже 130 человек