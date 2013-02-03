В Германии задержан экс-глава Центробанка Ирана с 70 миллионами долларов

{1-} В аэропорту города Дюссельдорф, в Германии, 21 января был задержан 59-летний гражданин Ирана с чеком на 300 миллионов венесуэльских боливаров – около 70 миллионов долларов США.

Об этом сообщает официальный сайт немецкой таможни, передает Lenta.ru.

Как выяснили немецкие СМИ, задержанным оказался бывший глава центробанка Ирана Тахмасб Мазахери.

При этом официального подтверждения ареста Мазахери полиция и посольство Ирана пока не делали.

59-летний мужчина (Мазахери действительно 59 лет) прилетел в Германию из Ирана через Турцию. На вопрос о том, сколько у него при себе наличных, иранец ответил — 10 тысяч евро, однако таможенники обнаружили только 5 тысяч в разной валюте.

В ручной клади мужчины нашли чек, выпущенный банком Венесуэлы. Иранец не смог сказать, кому и зачем предназначены эти деньги.

В сообщении таможни отмечается, что тот факт, что мужчина не указал эту сумму в декларации, карается штрафом до миллиона евро. Немецкие СМИ отмечают, что полиция и таможня начали расследование отмывания денег.

Отметим, что Тахмасб Мазахери возглавлял центробанк Ирана в 2007-2008 годах и покинул свой пост из-за повышенного уровня инфляции в стране.

Фото: kloop.kg

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