В Ираке боевики напали на полицейский участок: 33 погибших, 70 раненых

{1-} В иракском городе Киркук (250 км к северу от Багдада) боевики напали на полицейский участок.

В результате погибли 33 человека, еще 70 получили ранения, со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия" передает ИТАР-ТАСС.

Как стало известно, террорист-смертник направил начиненную взрывчаткой машину в здание полицейского участка, после чего туда попытались ворваться двое вооруженных боевиков.

Преступникам не удалось захватить участок, однако зданию и близлежащим строениям нанесен серьезный ущерб.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок, действующих в регионе. Мотивы преступления выясняются.

Не исключено, что эта атака, как и десятки подобных инцидентов в Киркуке, связана с межэтническим противостоянием между арабами-суннитами, курдами и туркменами.

Каждая из этих общин претендует на установление контроля над Киркуком – центром нефтяной индустрии на севере страны.

Фото: EPA/UPG

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