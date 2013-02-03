В Афинах прошло многотысячное шествие неонацистов

{1-} В Афинах прошло многотысячное шествие сторонников неонацистской партии "Золотой рассвет", приуроченное к годовщине конфликта между Грецией и Турцией из-за островов Имиа в 1996 году.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным организаторов, вечером 2 февраля в центре греческой столицы собралось около 30 тысяч человек. При этом афинское агентство новостей оценило число участников в 10 тысяч.

Собравшиеся несли в руках греческие флаги, зажженные факелы, скандировали националистические лозунги и пели песни. О каких-либо инцидентах в ходе марша не сообщается.

Греция отгородилась от Турции стеной

Лидеры националистов, выступавшие перед собравшимися, обвиняли действующие власти Греции в том, что они предали национальные интересы страны и привели ее к бедственному положению. Конкретно претензии "Золотого рассвета" касаются примирения с Турцией по итогам кризиса 1996 года, в ходе которого погибли трое пилотов греческих ВВС.

В течение нескольких дней турки и греки поочередно устанавливали на спорных островах свой флаг, снимая флаг соперника. 28 января 1996 года на острова с двух сторон незаметно высадились спецподразделения Турции и Греции. Затем с греческого военного корабля туда был направлен на разведку вертолет, который в ходе выполнения задания разбился о скалы. Находившиеся на борту трое членов экипажа погибли.

По неподтвержденным слухам, причиной падения вертолета мог стать огонь с турецкой стороны, но эту версию во избежание эскалации конфликта опровергли обе стороны.

Кроме того, в конфликт вмешался представитель США Ричард Холбрук, призвавший союзников по НАТО прекратить агрессивные действия в отношении друг друга и избежать споров из-за островов Имиа в будущем.

Праворадикальная партия "Золотой рассвет", зачастую пропагандирующая откровенно неонацисткие лозунги, в июне 2012 года набрала 7% на выборах в парламент Греции.

Политологи оценивают нынешний электорат неонацистов в 10% избирателей, поскольку в результате экономического кризиса набирают популярность радикальные идеи партии.

Фото: EPA/UPG

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