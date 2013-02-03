Словакия начала массово выдавать украинцам шенгенские визы

{1-} Словакия начала массовую выдачу долгосрочных шенгенских мультивиз гражданам Украины.

За январь посольство страны выдало более 6000 виз, что почти вдвое больше, чем в декабре, передает zn.ua.

При этом было существенно расширено количество категорий граждан, которые могут претендовать на мультивизу – в перечень вошли также бизнес-поездки и туризм.

Согласно правилам, если человек еще ни разу не был в стране, где действует Шенгенское соглашение, он получит визу на срок от шести месяцев до двух лет. Если же он уже имел "шенген", то может рассчитывать на мультивизу сроком от двух до пяти лет.

"Если у человека уже была виза, и он ее использовал в рамках закона, то есть если у него была туристическая виза, и он действительно был там, где заявлял, и вовремя вернулся - то можем ему дать визу на 5 лет", - пояснила генконсул Словакии в Ужгороде Янка Бурианова.

Словацкие дипломаты убеждают, что им выгодно такое упрощение: за месяц действия новых правил, туроператоры и владельцы отелей Словакии уже почувствовали приток украинских туристов.

Напомним, Украина добивается введения безвизового режима с Евросоюзом, и соглашение о завершении первого этапа переговоров по данному вопросу может быть подписано на саммите Украина-ЕС 25 февраля.

фото: bgnews.bulgar-rus.ru

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