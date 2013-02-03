ВВС Франции разбомбили позиции исламистов в Мали

{1-}Самолеты ВВС Франции продолжают наносить массированные удары по позициям исламистов на севере Мали. В ночь на воскресенье, 3 февраля, атаке подверглись цели к северу от города Кидаль в районе границы с Алжиром.

Об этом со ссылкой на официального представителя главного штаба армии Франции Тьерри Бюркара сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Бюркара, целями бомбардировок стали "логистические склады и тренировочные центры" исламистских группировок в районе населенного пункта Тесалит в 70 км от алжирской границы. "Было задействовано тридцать машин: истребители-бомбардировщики, самолеты-заправщики и разведывательные аппараты", - уточнил полковник.

Боевые вылеты возобновились спустя несколько часов после завершения визита в Мали президента Франции Франсуа Олланда, который посетил в субботу столицу страны Бамако и освобожденный несколькими днями ранее от моджахедов северный город Тимбукту. Район плоскогорья Адрар-Ифорас, где расположен поселок Тесалит, на этой неделе уже подвергался налетам французской авиации. Как уточняли ранее в главном штабе армии, эта географическая зона "вполне логично служит зоной отступления для террористических группировок, которые сейчас направляются на север".

Эта труднодоступная гористая местность на северо- востоке изначально была центром зарождения сепаратистского движения туарегов и на сегодняшний день остается последним оплотом радикальных вооруженных группировок. Малийские разведслужбы не исключают, что террористы могли захватить с собой иностранных заложников, в том числе французских граждан, чтобы использовать их в качестве "живого щита".

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад, 27 января, объединенные вооруженные силы Мали и Франции вернули под контроль малийского правительства город Тимбукту на севере страны.

фото: EPA/UPG

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