В Парагвае разбился вертолет – погиб кандидат в президенты

{1-} В южноамериканской стране Парагвае произошло крушение вертолета, в результате чего погиб кандидат на пост президента Лино Овьедо.

Об этом со ссылкой на родственников политика сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу, 2 февряля, поздно вечером по местному времени (утро воскресенья, 3 февраля)), когда кандидат в президенты возвращался в столицу страны после предвыборного митинга, прошедшего в городе Консепсьон.

Помимо Овьедо, на борту вертолета находились два его телохранителя и пилот. Все они также погибли.

Выборы президента Парагвая запланированы на апрель. В настоящее время страной фактически управляет вице-президент Федерико Франко, исполняющий обязанности главы государства, после того как в июне прошлого года был объявлен импичмент предыдущему президенту Парагвая Фернандо Луго. Причиной этого стало неподобающее исполнение обязанностей президентом в ходе конфликта между безземельными крестьянами и полицией, который привел к человеческим жертвам.

Ранее "Главред" сообщал, что в другой южноамериканской стране - Перу 7 января произошло авиакрушение – разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.

Фото: EPA/UPG

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