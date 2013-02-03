В Парагвае разбился вертолет – погиб кандидат в президенты

{1-} В южноамериканской стране Парагвае произошло крушение вертолета, в результате чего погиб кандидат на пост президента Лино Овьедо.
Об этом со ссылкой на родственников политика сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу, 2 февряля, поздно вечером по местному времени (утро воскресенья, 3 февраля)), когда кандидат в президенты возвращался в столицу страны после предвыборного митинга, прошедшего в городе Консепсьон.
Помимо Овьедо, на борту вертолета находились два его телохранителя и пилот. Все они также погибли.
Выборы президента Парагвая запланированы на апрель. В настоящее время страной фактически управляет вице-президент Федерико Франко, исполняющий обязанности главы государства, после того как в июне прошлого года был объявлен импичмент предыдущему президенту Парагвая Фернандо Луго. Причиной этого стало неподобающее исполнение обязанностей президентом в ходе конфликта между безземельными крестьянами и полицией, который привел к человеческим жертвам.
Ранее "Главред" сообщал, что в другой южноамериканской стране - Перу 7 января произошло авиакрушение – разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.
Фото: EPA/UPG
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