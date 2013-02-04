Обама без колебания отправит женщин на поле боя

{1-}Президент США Барак Обама заявил, что без колебания отдаст приказ по отправке женщин-военнослужащих на поле боя в связи с отменой Пентагоном запрета на их участие в боевых операциях.

"На практике женщины (уже) участвуют в боевых операциях, - сказал он в воскресном интервью телекомпании CBS. - Когда они находятся в районе боевых действий в таких местах, как Ирак и Афганистан, они уязвимы, они получают ранения, и их убивают". Тем не менее глава администрации считает решение Пентагона правильным, поскольку оно призвано "расширить возможности для женщин", передает ИТАР-ТАСС.

Как заметил Обама, ему приходится встречаться с удивительными представительницами прекрасного пола в военной форме, которые, по его словам, "могут делать все, что могут делать мужчины, и (даже) больше".

Президент впервые публично высказался на эту тему. В конце прошлого месяца министр обороны Леон Панетта объявил об отмене запрета на участие женщин в боевых операциях сухопутных войск США, в том числе в составе элитных подразделений спецназа.

"Цель, которую преследует министерство (обороны), отменяя данное правило, - это обеспечить выполнение миссии силами наиболее квалифицированных и способных людей, независимо от их пола", - подчеркнул глава военного ведомства.

Запрет на участие женщин в наземных боевых операциях действовал с 1994 года и теперь полностью отменяется по рекомендации Комитета начальника штабов вооруженных сил (КНШ) США. Минобороны и КНШ объясняют необходимость нововведений "изменениями в динамике современного боя".

Сейчас из 1,4 млн американских военнослужащих женщины составляют 14 процентов, или около 200 тысяч. Более 37 тысяч из них - офицеры. Напомним, во время церемонии инаугурации президент США обещал вести борьбу за равные права для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также призвал улучшить систему приема иммигрантов в США.

Кроме того, президент заявил, что Организация Американских бойскаутов должна дать возможность вступать в свои ряды представителям ЛГТБ-сообщества, передает Associated Press.

Обама назвал ОАБ великой организацией, которая воспитывает молодых людей, давая им уроки лидерства, которые пригодятся в течение всей дальнейшей жизни.

Летом прошлого года Белый дом заявлял, что президент против политики скаутского движения по ограничению прав геев в вопросе вступления в организацию.

В конце января сообщалось, что организация бойскаутов рассматривает возможность пополнения своих рядов представителями сексуальных меньшинств.

Напомним, на церемонии инаугурации президент США обещал вести борьбу за равные права для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также призвал улучшить систему приема иммигрантов в США.

фото: EPA/UPG

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