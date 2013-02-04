Немощный Фидель Кастро лично проголосовал на всеобщих выборах на Кубе

{1-} Лидер кубинской революции Фидель Кастро лично проголосовал на состоявшихся 3 февраля выборах в провинциальные ассамблеи народной власти и парламент страны, о чем сообщило государственное телевидение.

86-летний политик побывал на избирательном участке в столичном районе Ведадо, где он голосует с 1976 года, передает ИТАР-ТАСС.

Под прицелами многочисленных телекамер Фидель Кастро лично опустил свой бюллетень в урну для голосования, после чего побеседовал с собравшимися.

Как передает из Гаваны корреспондент ВВС, Фидель горбился и говорил слабым, едва слышным голосом.

Команданте появился на публике впервые с октября 2012 года, когда он провел в гаванском отеле "Националь" пятичасовую встречу с бывшим президентом Венесуэлы Элиасом Хауа.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро проголосовал в Сантьяго-де-Куба, где ранее посетил ряд районов, пострадавших в октябре 2012 года от удара урагана "Сэнди".

Выборы на Кубе традиционно проходят при очень высокой явке избирателей, состоявшееся голосование не стало исключением. По данным Национальной избирательной комиссии, за четыре часа до закрытия участков свой гражданский долг исполнили 6,88 миллиона человек — почти 78 процентов от общего числа избирателей.

Фото: EPA / UPG

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