В Москве застрелен возможный организатор убийства Деда Хасана

{1-}В Москве застрелен азербайджанский вор в законе Руфат Насибов по кличке "Руфо Гянджанский", которого подозревали в причастности к убийству Аслана Усояна (на фото), более известного по кличке Дед Хасан.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах России сообщает "Росбалт".

Насибов был застрелен в ночь на 28 января в московском районе Отрадное, его тело погрузили в багажник и вывезли в неизвестном направлении. О совершенном преступлении сыщики узнали по оперативным каналам.

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По данным источника, Насибов был ближайшим сподвижником вора в законе Ровшана Джаниева, который является главным подозреваемым в организации убийства Деда Хасан.

"Руфо Гянджанский отвечал в клане Джаниева за силовые операции, в том за числе устранение оппонентов", — сообщил собеседник агентства. По его словам, в момент убийства Усояна Насибов находился на территории Украины, однако потом приехал в Москву.

"Он тщательно скрывал свое пребывание в столице, но это ему не помогло", — отметил источник. — Есть основания полагать, что Руфо мог иметь отношение к подготовке покушение на Аслана Усояна".

Руфат Насибов последние годы был замечен на всех мероприятиях, в которых принимал участие Ровшан Джаниев. Летом его неоднократно видели вместе с Лянкоранским во время встреч последнего с другими "ворами в законе" на территории ОАЭ и европейских стран. В декабре 2012 года в Эмиратах на сходке гангстеров, противостоявших Деду Хасану, Насибов был коронован вместе с 15 другими представителями криминального мира.

Ранее "Главред" сообщал, что группировка Джаниева контролировала Черкизовский рынок в Москве, но когда его закрыли, Ровшан стал претендовать на сферы влияния Деда Хасана и его соперника Таро. Хасан пытался отогнать Ровшана от "кормушки", но тот нашел поддержку у грузинских авторитетов, тоже стоявших в оппозиции к Деду.

Фот о: 1internettv.livejournal.com

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