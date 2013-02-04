Возле дворца Елизаветы II полиция подстрелила самоубийцу-неудачника

4 февраля 2013, 11:06

{1-}У Букингемского дворца, где расположена резиденция английской королевы - Елизаветы II – едва не произошла трагедия. Во время смены караула буйный мужчина начал размахивать двумя ножами, угрожая совершить самоубийство, которого пришлось усмирить выстрелом из парализующего пистолета.

Очевидцами всего это стали десятки туристов. Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает Newsru.  

 54-летний житель Лондона Талхат Реман, одетый в афганский головной убор - паколь, привлек к себе внимание толпы во время воскресной смены караула у Букингемского дворца в 11:55. Возле памятника-мемориала Виктории он достал два ножа с 15-сантиметровым лезвием и начал идти по направлению ко входу во дворец, при этом что-то бормоча. В этот момент к происходящему подключились сотрудники полиции.

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Они окружали мужчину со словами: "Оружие, оружие", в то время как конный полицейский требовал всех присутствующих отступить. Мужчина уже готов был совершить то, ради чего пришел, и приставил у горлу лезвие, но полицейские повалили его на землю метким выстрелом из тазера - пистолета, стреляющего электродами и парализующего ударом тока. Стражи порядка схватили лежащего мужчину и увели.

"Полицейские обезвредили его за считанные секунды. У него не было шансов к кому-то приблизиться и навредить", - рассказал The Daily Mail один из очевидцев Кевин Борроус.

Другому очевидцу, Гранту Шеперду, удалось снять происходящее на видео, которое он опубликовал на You Tube под названием "Сумасшедший мужчина с ножом прервал церемонию смены караула у Букингемского дворца".

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп в момент инцидента находились в Сандрингемском дворце в Норфолке, но как отмечает издание, им было доложено об инциденте.

 Несостоявшийся самоубийца был арестован по обвинению в нарушении общественного порядка и ношении режущего оружия в общественном месте.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2011-м недалеко от Букингемского дворца садовник нашел останки поклонника королевы Елизаветы II. Тело примерно три года пролежало в 90 метрах от дворца, на территории Сент-Джеймского парка.

фото, видео: youtube.com

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