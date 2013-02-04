В Северной Корее готовятся к двум ядерным взрывам - СМИ

{1-}В правительстве Южной Кореи подозревают, что в КНДР готовятся провести не один, а два ядерных взрыва. Этот вывод эксперты сделали, изучив данные спутниковых снимков, пишет в понедельник, 4 февраля, "Чунан Ильбо".

По словам источника издания, подготовительные работы были замечены у двух подземных туннелей на западе и юге полигона Пунгери. Возможно, что оба взрыва произойдут одновременно или с небольшим временным промежутком. Испытания направлены на получение технологий, которые позволят устанавливать на ракеты ядерные боеголовки, пишет lenta.ru.

В то же время, в Южной Корее допускают, что работа рядом с одним из туннелей могла быть проведена для маскировки.

Подготовка к ядерным испытаниям, по-видимому, завершена. Все машины и те сотрудники полигона, которые были зафиксированы на фотографиях у южного туннеля, покинули территорию к субботе, 2 февраля. Те, кто работал у западного туннеля, завершили подготовку еще раньше.

Тем временем, Южная Корея и США, активно протестовавшие против проведения новых ядерных испытаний в КНДР, начали в понедельник совместные морские учения. Они продолжатся три дня.

22 января Совет безопасности ООН принял решение о расширении санкций против Северной Кореи в ответ на успешный запуск ракеты "Ынха-3", произведенный в декабре 2012 года. Западные страны подозревают, что КНДР под прикрытием вывода на орбиту спутника проводили испытания баллистической ракеты.

В ответ на санкции ООН 24 января КНДР заявила о намерении провести "ядерные испытания высокого уровня". Ранее в стране подобные испытания происходили только два раза - в 2006 и 2009 годах. Тогда были взорваны плутониевые бомбы.

фото:EPA/UPG

Новости по теме:

Северная Корея готовит ядерное оружие против США

Северная Корея готовит новое ядерное испытание

КНДР провозгласила себя ядерной державой

В Северной Корее введено военное положение - СМИ