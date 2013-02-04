Теракт в Багдаде: смертник подорвал очередь за зарплатой

{1-}В Ираке к северу от Багдада, по меньшей мере, 22 человека погибли, еще около 40 получили ранения в результате теракта. Смертник подорвал закрепленную на теле взрывчатку в городе Таджи в 25 километрах от столицы.

Целью террориста была группа бойцов суннитских отрядов "сахва", которые выстроились в очередь у их штаб-квартиры за правительственным жалованием, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 3 февраля, и иракском городе Киркук (250 км к северу от Багдада) боевики напали на полицейский участок.



В результате погибли 33 человека, еще 70 получили ранения.

Как стало известно, террорист-смертник направил начиненную взрывчаткой машину в здание полицейского участка, после чего туда попытались ворваться двое вооруженных боевиков.



Преступникам не удалось захватить участок, однако зданию и близлежащим строениям нанесен серьезный ущерб.

фото: EPA/UPG

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