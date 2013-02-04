Самолет Медведева не смог приземлиться в Москве

{1-}Самолет российского премьера Дмитрия Медведева не смог приземлиться в аэропорту "Внуково" из-за плохих погодных условий.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову сообщает BBC.
Медведев летел в Москву из Сочи для участия в совещании в подмосковных Горках, но мероприятие не состоится.
Авиационные службы перенаправили самолет премьер-министра в Санкт-Петербург.
Ранее "Главред" сообщал, что в начале 2012-го самолету с охраной тогдашнего премьера России Владимира Путина пришлось совершить экстренную посадку.
Фото: president.tatar.ru
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