Самолет Медведева не смог приземлиться в Москве

{1-}Самолет российского премьера Дмитрия Медведева не смог приземлиться в аэропорту "Внуково" из-за плохих погодных условий.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Наталью Тимакову сообщает BBC.

Медведев летел в Москву из Сочи для участия в совещании в подмосковных Горках, но мероприятие не состоится.

Авиационные службы перенаправили самолет премьер-министра в Санкт-Петербург.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале 2012-го самолету с охраной тогдашнего премьера России Владимира Путина пришлось совершить экстренную посадку.

Фото: president.tatar.ru

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