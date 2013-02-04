Полиция опровергла сообщение о смерти организатора убийства Деда Хасана

Полиция и следователи московского управления СК РФ опровергли информацию о смерти криминального авторитета Руфата Насибова, более известного по кличке Рафо Гджянский, которого называли одним из организаторов убийства Деда Хасана.

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы московского главка МВД сообщает Lenta.ru.

"ГУВД России по Москве и ГСУ СК РФ по Москве не подтверждают информацию, распространенную ранее рядом СМИ, о якобы имевшем место убийстве в ночь на 28 января в столичном районе Отрадное", - сказал собеседник агентства. При этом в сообщении, распространенном МВД, не уточняются имя или прозвище убитого.

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Об убийстве "вора в законе" ранее сообщило агентство "Росбалт" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, Руфат Насибов якобы был застрелен еще 28 января в московском районе Отрадное и тело его найдено не было.

Ссылаясь на тот же источник, агентство сообщало, что Насибов входил в окружение криминального авторитета Ровшана Джаниева, которого считают одним из вероятных организаторов покушения на "вора в законе" Аслана Усояна (Деда Хасана). По информации источника "Росбалта", Насибов отвечал за силовые операции и устранение конкурентов Джаниева.

Напомним, что Дед Хасан был застрелен в январе 2013 года в Москве на выходе из ресторана. Перед его убийством СМИ сообщили о начавшейся войне криминальных группировок.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце января в Абхазии был убит Астамур Гулия (Астик Сухумский). На 31-летнего Гулию напали на улице в Сухуми. К "вору в законе" подъехала машина, из которой открыли огонь.

фото: criminalnaya.ru

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