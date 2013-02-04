Ахмадинежад уже готов лететь в космос

{1-}Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад февраля заявил, что готов стать первым человеком, который отправится в космос на космическом корабле иранского производства.

Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает Lenta.ru.

Посещая выставку достижений иранской авиакосмической отрасли, глава государства заявил: "Я готов стать первым человеком, которого выведут на орбиту иранские ученые. Отправка живых существ в космос стала результатом напряженного труда тысяч наших специалистов".

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Эти заявления иранский лидер сделал через несколько дней после сообщения о том, что его страна успешно отправила на орбиту и вернула на Землю обезьяну. При этом некоторые западные СМИ поставили под сомнение, что обезьяна действительно побывала на орбите, поскольку никаких доказательств этого успеха Тегеран не представил.

Ранее "Главред" сообщал, что Иран запустил в космос свой третий спутник. Это первый спутник, созданный целиком и полностью на основе иранских технологий. Он был выведен на орбиту модернизированной иранской ракетой Safir ("Посланник"). Космические амбиции Ирана вызывают беспокойство на Западе и в России, поскольку технологии, которые Тегеран использует для создания космических ракет, могут быть использованы в военных целях, например, для создания ракет, способных нести ядерные заряды.

Фото: EPA/UPG

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