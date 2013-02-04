Лукашенко возмущен: белорусы ломают ноги, а потом лечатся за счет государства

Президент Лукашенко возмущен тем, что жители его страны пьют и курят, а государство обязано их лечить.
{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечивать качественное медицинское обслуживание населения. Об этом шла речь 4 февраля во время его встречи с министром здравоохранения Василием Жарко.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-службе главы белорусского государства.
"У нас люди не привыкли заботиться о своем здоровье", - посетовал Лукашенко.
"Мы все знаем по себе, что если бы выполняли рекомендации врачей и действовали с учетом накопившегося опыта, то болели бы в два раза меньше. Но у нас можно напиться, ногу сломать, потом государство за счет других людей лечит, можно в связи с курением получить значительный ущерб здоровью", - отметил президент.
Ранее "Главред" сообщал, что любитель здорового образа жизни Лукашенко предложил отдать свой пост тому, кто обгонит его в лыжной гонке.
фото: EPA / UPG
Новости по теме:
Лукашенко пообещал президентское кресло тому, кто обгонит его на лыжах
Лукашенко заявил, что Украину на Западе не ждут
Белорусы вышли на митинг попросить у Лукашенко Maybach