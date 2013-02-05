Названа причина взрыва небоскреба в Мехико

Причиной произошедшего на прошлой неделе взрыва небоскреба в Мехико была неисправность газового оборудования.

Об этом заявил генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, группа специалистов не обнаружила в завалах здания "Пемекс" остатков взрывчатых веществ. Не было также ни воронок, ни характерных каверн, образующихся обычно при взрыве. Эксперты считают, что искра от короткого замыкания воспламенила газ, скопившийся в подвальном помещении в результате утечки.

Число жертв трагедии в комплексе "Пемекс" составило 37 человек, в госпиталях столицы продолжают находиться более тридцати пострадавших.

Как заявлял ранее генпрокурор Мурильо, "следствие изначально не отвергает ни одну из возможных версий причин произошедшего". Он подчеркнул, что власти страны "абсолютно заинтересованы в установлении истинных причин взрыва и намерены проводить расследование при полной открытости".

Напомним, в результате взрыва в главном офисе компании Pemex в Мехико погибли 37 человек, более 100 человек получили ранения.

Как сообщалось ранее, 31 января, в столице Мексики на нижнем этаже высотного здания государственной нефтегазовой компании "Pemex" произошел сильный взрыв.



По оценкам экспертов, в момент взрыва в офисах могло находиться более 3,5 тыс. человек, хотя обычно в здании работает значительно больше административных сотрудников и персонала. Это объясняется тем, что инцидент произошел в тот момент, когда многие не присутствовали на рабочих местах, используя перерыв на ужин.