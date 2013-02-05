Снегопад сковал Москву рекордными пробками

Вечером 4 февраля общая длина пробок в Москве составила 3,5 тысяч километров – это примерное расстояние от столицы России до Мадрида.

Причиной заторов стал сильный снегопад, который начался днем 4 февраля и закончился ночью 5-го, на дорогах образовалась гололедица.

При этом утром 4 февраля дороги российской столицы были свободнее обычного, уровень заторов оценивался в шесть баллов из десяти возможных. К обеду стало еще свободнее ─ четыре балла.

Однако ближе к 18:00 дорожная ситуация ухудшилась до девяти баллов, а к 19:00 ─ до десяти, движение было практически остановлено на всех крупных дорогах.

По состоянию на сегодняшнее утро, 5 февраля, пробки в Москве оцениваются в восемь баллов.

Отметим, что этой зимой снегопады приводили к рекордным пробкам и в столице Украины – 23 января обильный снег практически остановил движение в Киеве, а 24 декабря столичные водители простояли в 10-балльных пробках почти 5 часов.