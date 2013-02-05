В Японии показали уникальное видео, снятое во время землетрясения

В Японии показали неизвестные ранее кадры землетрясения 11 марта 2011 года – одного из самых мощных среди когда-либо зарегистрированных подземных толчков.

На любительском видео сняты обычные японцы, которых 9-балльные толчки застали врасплох, передает The Herald Sun.

Ролики запечатлели плачущих детей, которые молились после удара стихии, трясущийся стадион. Также на видео отчетливо видны огромные трещины, которые появляются на асфальте после толчков.

Авторы видео-нарезки предложили взглянуть на кризисную ситуацию, когда многие японцы смогли выжить благодаря молниеносной реакции и знанию того, что нужно делать в подобных случаях – например, в одном из фрагментов японец едва спасся из-под обломков обваливающегося здания.

На других роликах можно увидеть, как во время мощных толчков качаются дома, а также как пытались обезопасить себя участники массовых заседаний, и как они реагировали на новые подземные толчки (судя по графикам, показанным в эфире, таких мощных ударов было три).

Многие кадры сняли родителей, которые пытались прикрыть своих детей в то время, как вокруг падали шкафы и билось стекло.

В одном из роликов показан огромный торговый центр, в котором через некоторое время после начала землетрясения выключилось электричество, и в темноте люди начинают кричать от каждого значительного подземного толчка.

"Не пропустите ту часть, где график сейсмической активности совмещен с некоторыми видеозаписями", - посоветовал автор любительской записи, который выложил свой ролик в Интернет.

Напомним, как сообщал "Главред", 11 марта 2011 года произошло сильнейшее в современной истории землетрясение, получившее официальное название Великого землетрясения Восточной Японии.

Подземные толчки вызвали цунами, высота волн доходила до 30-40 метров. Жертвами трагедии стали около 16 тысяч человек, спустя год после аварии 3167 человек числились пропавшими без вести, более 350 тысяч человек лишились крова.

Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили значительные повреждения. Некоторые населенные пункты были полностью стерты с лица земли, без электричества остались крупные города, была разрушена транспортная инфраструктура. Стихия вынудила 340 тысяч человек покинуть свои дома.

Землетрясения привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". По оценкам властей, полностью последствия радиоактивной утечки будут ликвидированы в течение 30-40 лет. В результате аварии район в радиусе 20 километров от станции стал зоной отчуждения, были переселены более 16 миллионов японцев.

Прямой материальный ущерб от этой катастрофы был оценен в 300 миллиардов долларов.