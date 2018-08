В КНДР показали ролик, о том, что останется от США после ракетного удара

Северная Корея никак не хочет отступать от своих планов по началу "вековой войны" против США. Северная Корея, готовясь к крупномасштабным ядерным испытаниям, власти самой закрытой страны в мире выпустили пропагандистский ролик, в котором показали, каким ужасом обернется для Америки ракетная атака корейцев, сообщает CNN.

Ролик появился на YouTube еще в субботу, 2 февраля, передают Вести.ру.

По сюжету видео, молодой житель КНДР засыпает и видит сон, в котором он летит ввысь на космическом корабле, запущенном с помощью северокорейской ракеты "Ынха-3". Юноше снится, что с гигантской высоты он видит как на ладони всю Землю, в частности, свою родную страну и США. Выглядят они, мягко говоря, по-разному.

В то время как соотечественники парня улыбаются и машут флагами на праздничной демонстрации, посвященной, вероятно, воссоединению двух Корей, крупный американский мегаполис, похожий на Нью-Йорк, полыхает синим пламенем. Небоскребы объяты огнем, потрепанный звездно-полосатый флаг заметно подкоптился. Всплывающая на экране надпись поясняет, что это горит "очаг разврата".

В заключительной части видео на фоне космоса всплывает текст, в котором говорится, что все попытки империалистов сокрушить и изолировать народ, марширующий к окончательной победе, потерпят неудачу. По иронии судьбы саундтреком антиамериканского ролика является композиция Майкла Джексона и Лайонела Ричи We Are The World.

Напомним, международное сообщество подозревает, что КНДР готовится к проведению ядерных испытаний. Как предполагают южнокорейские эксперты, Пхеньян может организовать два одновременных взрыва на западе и юге полигона Пунгери. Целью этих испытаний является получение технологий, которые позволят устанавливать ядерные боеголовки на ракеты.