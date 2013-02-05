Обаме рассказали о шести ликах Путина: от героя боевика до жестокого автократа

Администрация президента США Барака Обамы решила пересмотреть основы отношений с Россией, поскольку Владимир Путин сменил Дмитрия Медведева в президентском кресле. Ключом к пониманию личности Путина стала книга научных сотрудников Brookings Institution Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди "Мистер Путин: оперативник в Кремле".

Об этом со ссылкой на американское издание The New York Times сообщает Inopressa.ru.

Хилл и Гэдди советуют Белому дому для начала разобраться, что собой представляет Путин и чего он желает. Политиков и экспертов сбивают с толку разнообразные имиджи Путина ("герой боевика", "жестокий автократ" и так далее), поясняют авторы.

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У авторов своя версия: "Путин - это человек, зацикленный на выживании российского государства, а не только на своем личном выживании". Теперь Путин занялся укреплением России изнутри - он призывает россиян ориентироваться на патриотизм и духовность, восхваляет исторические корни и традиционные ценности.

"Приоритетная задача Путина на 2013 год - минимизировать соприкосновение России с шоковыми эффектами, исходящими извне, и ее уязвимость перед ними", - полагают авторы. На их взгляд, Путину неинтересны "внешнеполитические авантюры, особенно конфронтация с США". Правда, он решительно против политики, которую США проводят в отношении Сирии и Ирана. Но авторы объясняют: причина не в антиамериканизме, а в том, что Путин одержим идеей стабильности.

"Путин хочет, чтобы Россию оставили в покое, не обременяли ее какими-то долгами и обязательствами. Чтобы Россия притаилась в своем евразийском регионе и не продолжала интеграцию с Западом, переживающим тяжелые времена", - полагают авторы. Путин намерен втолковать, что Запад нуждается в России намного больше, чем Россия - в Западе.

Все это значит, что Вашингтон не сможет заключить с Путиным какие-либо масштабные соглашения, делают вывод авторы. Единственная сделка, на которую пошел бы Путин, неприемлема для любой администрации США: "Москва согласится не слишком осложнять жизнь Вашингтону, если только США будут игнорировать события в России и нарушения прав человека".

"Больным местом" останется уверенность Путина в том, будто США вмешиваются в российскую политическую жизнь, предостерегают авторы. "Стараясь донести свою мысль, Путин мало перед чем останавливается: тому порукой недавний запрет на усыновление американцами", - замечают авторы.

Иметь дело с Путиным нелегко: он знает, чего хочет, заключают эксперты.