Китай пригрозил Японии оружием за спорные острова

Между Китаем и Японией едва не вспыхнул вооруженный конфликт за спорные острова. Китайский сторожевой корабль взял под прицел японское патрульное судно в районе группы островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются объектом территориального спора между Пекином и Токио.

Об этом со ссылкой на министерство обороны Японии сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным японского оборонного ведомства, инцидент произошел несколько дней назад во время очередного захода группы китайских сторожевиков в зону архипелага. Японские пограничники в таких случаях сопровождают суда КНР и передают по радиосвязи требования "покинуть территориальные воды Японии", однако активных действий не предпринимают.

Министр обороны Ицунори Онодэра на состоявшейся пресс-конференции назвал инцидент "опасным".

"Действия китайской стороны привели к опасной ситуации", - подчеркнул он. Министр также сообщил, что его ведомство проверяет ряд других случаев в водах архипелага Сенкаку, в ходе которых китайские корабли, предположительно, также держали "под прицелом" корабли и вертолеты сил самообороны Японии.

МИД Японии уже направил официальный протест Китаю в связи с произошедшим.

Ранее "Главред" сообщал, что территориальный конфликт вокруг Сенкаку (Дяоюйдао) обострился после того, как в начале сентября 2012 года Токио объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.

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