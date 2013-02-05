В Москве почти 60 самолетов не смогли приземлиться

Почти шесть десятков самолетов в Москве вынуждены были идти на запасные аэродромы, из-за сильного снегопада в столице России.

Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, пишет ИТАР-ТАСС.

"За прошедшие сутки на запасные аэродромы ушли 56 воздушных судов, 155 авиарейсов задержаны на три и более часа",- рассказал собеседник агентства, отметив, что "всего за истекшие сутки в аэропортах московской воздушной зоны были обслужены 1460 рейсов".

По его словам, в результате задержек "отмечалось незначительное скопление пассажиров в аэропортах". "Задержки были обусловлены исключительно сложными метеорологическими условиями, решением командиров воздушных судов об уходе на запасные аэродромы и связанными с этим факторами: возвратом воздушных судов с запасных аэродромов, необходимым отдыхом экипажей на запасных аэродромах, а также сложными дорожными условиями, в результате которых экипажи воздушных судов и пассажиры не смогли вовремя добраться в аэропорты",- сказали в Росавиации.

"Во всех воздушных гаванях были созданы оперативные штабы, проводились мероприятия по очистке от снега взлетно- посадочных полос, перронов, стоянок воздушных судов, а также обработке воздушных судов антиоблединительными средствами", - отметил представитель Росавиации. Он подчеркнул и тот факт, что "в аэропортах пассажиры своевременно получали необходимую информацию, им предоставлялись услуги согласно ФАП 82 "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

На данный момент аэропорты работают в обычном режиме.

Напомним, самолет российского премьера Дмитрия Медведева не смог приземлиться в аэропорту "Внуково" из-за плохих погодных условий.