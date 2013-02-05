В Таджикистане освобождены украинские заложники

В столице Таджикистана - Душанбе – были освобождены трое граждан Украины, находившиеся в заложниках. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству МИД Украины, Посольств Украины в Таджикистане и Узбекистане с МВД Таджикистана.

Об этом сообщает департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины. УНИАН.

О захвате заложников стало известно украинскому дипучреждению в Узбекистане 27 января с.г. За освобождение наших соотечественников преступники требовали выкуп в размере 100 тыс. долл.

Заграничными дипломатическими учреждениями Украины в Узбекистане и Таджикистане во взаимодействии с таджикскими компетентными органами было оперативно приняты первоочередные меры, направленные на установление места нахождения заложников и их освобождения. Силами спецподразделения МВД Таджикистана 31 января с.г. проведена операция, в результате которой граждане Украины были освобождены.

Таджикскими компетентными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Дело остается на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины и Посольстве Украины в Республике Таджикистан.

Ранее "Главред" сообщал, что в Таджикистане обострилась внутренняя обстановка. 14 июня 2012 года несколькими выстрелами в голову был убит родственник президента Таджикистана Эмомали Рахмона - муж его старшей сестры 57-летний Рахмон Холмумин Сафаров.